Роговский Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоговский Неизвестно

Роговский Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Сосновый Бор, Сосновоборский, Ленинградская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.