Курочкина Стефанида Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1882
Сын: Курочкин Алексей Алексеев
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Егоров
Рождение ребёнка
04.11.1884
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Егоров
Рождение ребёнка
29.10.1885
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Егоров
Рождение ребёнка
20.02.1888
Сын: Курочкин Василий Алексеев
Отец ребёнка: Курочкин Алексей Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно