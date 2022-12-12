Курочкина Стефанида Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Стефанида Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляков Василий Корнилов

Мать: Белякова Евдокия Ерофеева

Рождение ребёнка
08.03.1882

Сын: Курочкин Алексей Алексеев

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.11.1884

Сын: Курочкин Иоан Алексеев

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.10.1885

Сын: Курочкин Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.02.1888

Сын: Курочкин Василий Алексеев

Отец ребёнка: Курочкин Алексей Егоров

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Алексей Егоров

Смерть
Неизвестно
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