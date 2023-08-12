Кужичакова (Тарбаланова-Тазырачева) Наталия Памфилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужичакова (Тарбаланова-Тазырачева) Наталия Памфилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужичаков Андрей Аверьянов

Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов

Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Место жительства
Неизвестно
Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
10.07.1778 ст.

Сын: Кужучаков Владимир Аверкиев

Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов

Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
14.10.1874 ст.

Муж: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов

Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.09.1875 ст.

Дочь: Агузанова (она же Тайчинова №2) (Кожучакова) Иустина Аверьянова

Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов

Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
17.07.1877 ст.

Сын: Кужучаков Борис Аверкиев

Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов

Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.04.1880 ст.

Дочь: (Кужичакова) Пелагея Аверкиева

Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов

Уйданово, Первомайский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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