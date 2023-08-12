Кужичакова (Тарбаланова-Тазырачева) Наталия Памфилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кужичаков Андрей Аверьянов
Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1778 ст.
Сын: Кужучаков Владимир Аверкиев
Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов
Бракосочетание
14.10.1874 ст.
Чердаты, Зырянский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.09.1875 ст.
Дочь: Агузанова (она же Тайчинова №2) (Кожучакова) Иустина Аверьянова
Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов
Рождение ребёнка
17.07.1877 ст.
Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов
Рождение ребёнка
26.04.1880 ст.
Дочь: (Кужичакова) Пелагея Аверкиева
Отец ребёнка: Аверкий Вуколов Аверьян Аверьян/Аверкий Вуколов
Смерть
Неизвестно