Дьяченко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.06.1938
Дата смерти17.05.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1938
Рождение ребёнка
21.06.1961
Дочь: Дьяченко Светлана Васильевна
Мать ребёнка: Дьяченко (Лохматова) Инна Павловна
Рождение ребёнка
17.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дьяченко (Лохматова) Инна Павловна
Смерть
17.05.2009