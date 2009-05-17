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Дьяченко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.06.1938

Дата смерти

17.05.2009

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СД
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1938

Отец: Дьяченко Иван Васильевич

Мать: Дьяченко (Подопригора) Анна Сергеевна

Рождение ребёнка
21.06.1961

Дочь: Дьяченко Светлана Васильевна

Мать ребёнка: Дьяченко (Лохматова) Инна Павловна

Рождение ребёнка
17.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дьяченко (Лохматова) Инна Павловна

Смерть
17.05.2009

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