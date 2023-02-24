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Григорьева Наталья Владимировна
Григорьева Наталья Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Григорьев Владимир Петрович
1939 г.р.
Мать
Григорьева Лидия Леонтьевна
1939 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Григорьев Владимир Петрович
Мать:
Григорьева Лидия Леонтьевна
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