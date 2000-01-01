Евтютов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евтютов Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Евтютов Иван

Мать: Евтютова Агриппина

Рождение ребёнка
05.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Татьяна

Смерть
1972
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