Евтютов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Евтютов Иван
Мать: Евтютова Агриппина
Рождение ребёнка
05.02.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
1972