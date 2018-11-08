Крылова Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.1932
Дата смерти08.11.2018
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесканев Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Плесканев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плесканев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Плесканев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плесканева Людмилла Алексеевна
Отец ребёнка: Плесканев Алексей Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.11.2018