Крылова Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1932

Дата смерти

08.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1932

Отец: Васильев- Крылов Николай Васильевич

Мать: Максимова Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесканев Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Плесканев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плесканев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Плесканев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плесканева Людмилла Алексеевна

Отец ребёнка: Плесканев Алексей Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесканев Алексей Дмитриевич

Смерть
08.11.2018

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