Завагина Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавагина Анастасия

Завагина Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1943

Мы используем куки для улучшения работы сайта.