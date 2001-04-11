Шишков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1921
Дата смерти01.01.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1921
Бракосочетание
25.10.1946
Рождение ребёнка
1947
Сын: Шишков Владимир Александрович
Мать ребёнка: Шишкова Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
19.12.1951
Дочь: Мамаева Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Шишкова Надежда Яковлевна
Рождение ребёнка
02.04.1955
Сын: Шишков Николай Александрович
Мать ребёнка: Шишкова Надежда Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1978
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation