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Шишков Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1921

Дата смерти

01.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1921

Отец: Шишков Василий Федорович

Мать: Шишкова Екатерина Григорьевна

Бракосочетание
25.10.1946

Жена: Шишкова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Шишков Владимир Александрович

Мать ребёнка: Шишкова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
19.12.1951

Дочь: Мамаева Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Шишкова Надежда Яковлевна

Рождение ребёнка
02.04.1955

Сын: Шишков Николай Александрович

Мать ребёнка: Шишкова Надежда Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
01.01.1978
Похороны
Неизвестно
павловский посад, МО Russian Federation
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