Рябушинский Павел Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябушинский Павел Павлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

29.06.1871

Дата смерти

19.07.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1919 по 1924
г. Париж, Франция
Смерть
19.07.1924
г. Камбо-ле-Бен, Франция
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