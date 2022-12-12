Рябушинский Павел Павлович
Место рождения
Дата рождения29.06.1871
Дата смерти19.07.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1919 по 1924
г. Париж, Франция
Смерть
19.07.1924
г. Камбо-ле-Бен, Франция