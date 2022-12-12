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Зорова Марфа Игнатова

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Место рождения

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Загорново, Раменский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
15.01.1895

Муж: Зоров Михаил Семенов

Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Зоров Евфимий Михайлов

Отец ребёнка: Зоров Михаил Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Зоров Михаил Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Зоров Михаил Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1904

Сын: Зоров Иоанн Михайлов

Отец ребёнка: Зоров Михаил Семенов

Дергаево, Раменский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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