Зорова Марфа Игнатова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1895
Муж: Зоров Михаил Семенов
Раменское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Зоров Михаил Семенов
Рождение ребёнка
28.01.1901
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Зоров Михаил Семенов
Рождение ребёнка
28.01.1901
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Зоров Михаил Семенов
Рождение ребёнка
16.06.1904
Сын: Зоров Иоанн Михайлов
Отец ребёнка: Зоров Михаил Семенов
Смерть
Неизвестно