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Непиющих Игорь Анатольевич
Непиющих Игорь Анатольевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1962
Пол
Мужской
Отец
Непиющих Анатолий
1934 г.р.
Мать
Непиющих (Шеенко) Екатерина Алексеевна
1933 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1962
Отец:
Непиющих Анатолий
Мать:
Непиющих Екатерина Алексеевна
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