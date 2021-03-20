Прошкин Дмитрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прошкин Дмитрий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1964

Отец: Прошкин Владимир Васильевич

Мать: Прошкина Валентина Викторовна

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