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Прошкин Дмитрий Владимирович
Прошкин Дмитрий Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.11.1964
Пол
Мужской
Отец
Прошкин Владимир Васильевич
1940 г.р.
Мать
Прошкина (Ракова) Валентина Викторовна
1944 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1964
Отец:
Прошкин Владимир Васильевич
Мать:
Прошкина Валентина Викторовна
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