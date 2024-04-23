Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Петровна

Место рождения

Марино д.

Дата рождения

1877

Дата смерти

04.09.1907

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Степан Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
04.12.1899

Сын: Николай Степанович

Отец ребёнка: Степан Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
17.07.1901

Сын: Василий Степанович

Отец ребёнка: Степан Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
06.06.1903

Сын: Маркелл Степанович

Отец ребёнка: Степан Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
11.10.1904

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
28.03.1906

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Степан Георгиевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
04.09.1907

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