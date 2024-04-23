Елена Петровна
Место рожденияМарино д.
Дата рождения1877
Дата смерти04.09.1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1899
Муж: Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
04.12.1899
Сын: Николай Степанович
Отец ребёнка: Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
17.07.1901
Сын: Василий Степанович
Отец ребёнка: Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
06.06.1903
Сын: Маркелл Степанович
Отец ребёнка: Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
11.10.1904
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
28.03.1906
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Степан Георгиевич
Смерть
04.09.1907