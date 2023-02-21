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Григорий Андреевич

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Место рождения

деревня Новое Село

Дата рождения

15.11.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1869

Отец: Андрей Стефанович

Мать: Елена Ильинична

деревня Новое Село
Крещение
16.11.1869
д.Новое село
Godparents:д.Новое Село Иван Стефанович и той же деревни крестьянина Стефана Абрамовича жена Марья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1900

Сын: Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

деревня Новое Село
Смерть
Неизвестно
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