Григорий Андреевич
Место рождениядеревня Новое Село
Дата рождения15.11.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1869
Отец: Андрей Стефанович
Мать: Елена Ильинична
деревня Новое Село
Крещение
16.11.1869
д.Новое село
Godparents:д.Новое Село Иван Стефанович и той же деревни крестьянина Стефана Абрамовича жена Марья Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1900
Сын: Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
деревня Новое Село
Смерть
Неизвестно