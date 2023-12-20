Егоров Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1992

Дата смерти

20.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова (Овчинникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
27.02.2014

Сын: Егорова Ангелина Александровна

Мать ребёнка: Егорова (Овчинникова) Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
14.01.2022

Сын: Егоров Никита Александрович

Мать ребёнка: Егорова (Овчинникова) Татьяна Михайловна

Смерть
20.12.2023

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