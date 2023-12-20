Егоров Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1992
Дата смерти20.12.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.2014
Сын: Егорова Ангелина Александровна
Мать ребёнка: Егорова (Овчинникова) Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
14.01.2022
Сын: Егоров Никита Александрович
Мать ребёнка: Егорова (Овчинникова) Татьяна Михайловна
Смерть
20.12.2023