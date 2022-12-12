Куликова (Охлопкова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1902
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1928
Дочь: Еремина Манефа Никандровна
Отец ребёнка: Куликов Никандр Ионович
Давыдово, Шунгенская волость, Костромской уезд
Смерть
1986
Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область