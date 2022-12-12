Куликова (Охлопкова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Охлопкова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1902

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1928

Дочь: Еремина Манефа Никандровна

Отец ребёнка: Куликов Никандр Ионович

Давыдово, Шунгенская волость, Костромской уезд
Смерть
1986
Афёрово, Костромской муниципальный район, Костромская область
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