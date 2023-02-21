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Гуляев Григорий Никитич

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Место рождения

Енисейская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Гуляев Никита

Мать: не указана

Енисейская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1905

Дочь: Безсонова Клавдия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1907

Дочь: Гуляева Ольга

Мать ребёнка: не указана

г.Барнаул
Рождение ребёнка
1911

Сын: Гуляев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

г.Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ГАЛИНА

Мать ребёнка: не указана

БАРНАУЛ
Смерть
1960
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