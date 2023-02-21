Гуляев Григорий Никитич
Место рожденияЕнисейская губерния
Дата рождения1884
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Гуляев Никита
Мать: не указана
Енисейская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1905
Дочь: Безсонова Клавдия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Барнаул, Алтайского края
Рождение ребёнка
24.07.1907
Дочь: Гуляева Ольга
Мать ребёнка: не указана
г.Барнаул
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гуляев Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
г.Барнаул
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ГАЛИНА
Мать ребёнка: не указана
БАРНАУЛ
Смерть
1960