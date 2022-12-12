Околелов Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОколелов Михаил Александрович

Околелов Михаил Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892 ст.

Сын: Околелов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Околелова Дарья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Около 1904

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Околелов Ананий Михайлович

Мать ребёнка: Околелова Дарья Тимофеевна

Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Дарья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close