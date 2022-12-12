Околелов Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892 ст.
Мать ребёнка: Околелова Дарья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1904
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Околелов Ананий Михайлович
Мать ребёнка: Околелова Дарья Тимофеевна
Место жительства
1924
Боровское, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно