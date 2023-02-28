Куранова Зиновия Андреевна
Место рождения
Дата рождения19.10.1908 ст.
Дата смерти15.02.1919 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.10.1908 ст.
Отец: Куранов Андрей Иванович
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Зиновия Стефановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 64 номер 157
Смерть
15.02.1919 ст.
Умерла от чахотки в возрасте 10 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-100 файл 7 номер 20