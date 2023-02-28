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Куранова Зиновия Андреевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

19.10.1908 ст.

Дата смерти

15.02.1919 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1882 г.р.

Мать

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1908 ст.

Отец: Куранов Андрей Иванович

Мать: Куранова Мария Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Михаил Иванович Куранов и мещанка Зиновия Стефановна Мокеева https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 64 номер 157
Смерть
15.02.1919 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от чахотки в возрасте 10 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-100 файл 7 номер 20
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