Маркелова Мария Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркелова Лидия Николаевна
Отец ребёнка: Маркелов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Маркелов Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маркелов Николай Кузьмич
Смерть
Неизвестно