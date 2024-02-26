Маркелова Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова Мария Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркелова Лидия Николаевна

Отец ребёнка: Маркелов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Маркелов Николай Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Маркелов Николай Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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