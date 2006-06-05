Белов (Печникова) Клавдия
Место рождения
Дата рождения04.10.1913
Дата смерти05.06.2006
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1913
Отец: Печников Андрей
Развод
Неизвестно
Муж: Ермаков Сергей
Погиб при битве под Сталинградом
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Сергей
1930-е г.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белов Иван
Рождение ребёнка
07.02.1939
Сын: Ермаков Александр
Отец ребёнка: Ермаков Сергей
Рождение ребёнка
03.01.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Белов Иван
Смерть
05.06.2006