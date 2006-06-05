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Белов (Печникова) Клавдия

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Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

04.10.1913

Дата смерти

05.06.2006

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1922 г.р.
1906 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1913

Отец: Печников Андрей

Мать: Печникова (Пугачева) Александра

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Развод
Неизвестно

Муж: Ермаков Сергей

Погиб при битве под Сталинградом
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Сергей

1930-е г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Иван

Рождение ребёнка
07.02.1939

Сын: Ермаков Александр

Отец ребёнка: Ермаков Сергей

Рождение ребёнка
03.01.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Белов Иван

Смерть
05.06.2006

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