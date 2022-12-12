Гуляева Агафия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
05.10.1915
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич
Есть ещё варианты даты рождения: 14.10.1915, 05.09.1915, 19.11.1915
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Чиркунова Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Левина Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич
Смерть
Неизвестно