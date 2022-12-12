Гуляева Агафия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуляева Агафия Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Гуляев Пётр Федорович

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Гуляев Егор Фёдорович

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.10.1915

Сын: Гуляев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Есть ещё варианты даты рождения: 14.10.1915, 05.09.1915, 19.11.1915
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Чиркунова Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич

Старая Яксарка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Фёдор Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левина Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Гуляев Фёдор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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