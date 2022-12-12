Серединская (Агеева) Нина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.08.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.?
Отец: не указан
Мать: Лисунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1972
Дочь: Герасимова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Серединский Иван
Рождение ребёнка
30.11.?
Дочь: Серединская Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Серединский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серединский Владимир Иванович
Отец ребёнка: Серединский Иван
Смерть
Неизвестно