Серединская (Агеева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСерединская (Агеева) Нина Ивановна

Серединская (Агеева) Нина Ивановна

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

03.08.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.?

Отец: не указан

Мать: Лисунова Анна Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.01.1972

Дочь: Герасимова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Серединский Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.11.?

Дочь: Серединская Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Серединский Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серединский Владимир Иванович

Отец ребёнка: Серединский Иван

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close