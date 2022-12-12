Васильев Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1977

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Румынская Виктория Валенитиновна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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