Васильев Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1977
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Румынская Виктория Валенитиновна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно