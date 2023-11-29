Березина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мовьянова (Березина) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Умерла в 105-107 лет. Где-то под Феодосией. Анастасия приезжала с дочерью Марией, через год после ее смерти. Нашли дом, но там жиили 2 бабушки. Тетки/племянницы??

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