Березина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мовьянова (Березина) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Умерла в 105-107 лет. Где-то под Феодосией. Анастасия приезжала с дочерью Марией, через год после ее смерти. Нашли дом, но там жиили 2 бабушки. Тетки/племянницы??