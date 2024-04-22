Кабанова (Борисова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанова (Борисова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Изосенки, Ащеринская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Изосенки, Ащеринская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
18.01.1924

Муж: Кабанов Сергей Иванович

Орешковский волисполком, Орешковская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1924

Сын: Кабанов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Кабанов Сергей Иванович

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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