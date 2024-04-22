Кабанова (Борисова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.
Бракосочетание
18.01.1924
Орешковский волисполком, Орешковская волость, Можайский уезд, Московская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1924
Сын: Кабанов Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Кабанов Сергей Иванович
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно