Валитов Халид
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Баширов Валит
Мать: не указана
Образование
Неизвестно
На фото лист 343 документа ГАРТ 3-2-182 ревизской сказки 23.09.1850г д. Балтаси о семье Халита Валитова. Здесь мы видим данные о жене Халита Валитова, это Хуснизячал Салимова 58 лет, то есть 1792гр.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Халитов Абдулвали
Мать ребёнка: (Салимова) Хуснизямал
Смерть
Неизвестно