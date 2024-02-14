Валитов Халид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валитов Халид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1754 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Баширов Валит

Мать: не указана

Образование
Неизвестно
На фото лист 343 документа ГАРТ 3-2-182 ревизской сказки 23.09.1850г д. Балтаси о семье Халита Валитова. Здесь мы видим данные о жене Халита Валитова, это Хуснизячал Салимова 58 лет, то есть 1792гр.
Рождение ребёнка
1830

Сын: Халитов Абдулвали

Мать ребёнка: (Салимова) Хуснизямал

Смерть
Неизвестно

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