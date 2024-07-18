Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1794 и 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1781 и 1786 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1794 и 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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