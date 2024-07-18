Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1794 и 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1794 и 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Смерть
Неизвестно