Кандаулова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаулова Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840

Сын: Кандаулов Николай

Отец ребёнка: Кандаулов Африкант

Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Кандаулов Никита

Отец ребёнка: Кандаулов Африкант

Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848

Дочь: Перфильева Анна

Отец ребёнка: Кандаулов Африкант

Рождение ребёнка
03.11.1851

Сын: Кандаулов Михаил

Отец ребёнка: Кандаулов Африкант

Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853

Дочь: Плохова Надежда

Отец ребёнка: Кандаулов Африкант

Смерть
Неизвестно
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