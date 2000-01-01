Кандаулова Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1839 и 1840
Сын: Кандаулов Николай
Отец ребёнка: Кандаулов Африкант
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Сын: Кандаулов Никита
Отец ребёнка: Кандаулов Африкант
Рождение ребёнка
Между 1847 и 1848
Дочь: Перфильева Анна
Отец ребёнка: Кандаулов Африкант
Рождение ребёнка
03.11.1851
Сын: Кандаулов Михаил
Отец ребёнка: Кандаулов Африкант
Рождение ребёнка
Между 1852 и 1853
Дочь: Плохова Надежда
Отец ребёнка: Кандаулов Африкант
Смерть
Неизвестно