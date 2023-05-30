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Якорнов Андрей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1999

Дочь: Якорнова Ирина Андреевна

Мать ребёнка: Якорнова (Емельянова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
26.06.1999

Дочь: Якорнова Ирина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.09.2001

Дочь: Якорнова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Якорнова (Емельянова) Елена Александровна

Бракосочетание
30.01.2015

Жена: Якорнова (Емельянова) Елена Александровна

Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.2015

Сын: Якорнов Артём Андреевич

Мать ребёнка: Якорнова (Емельянова) Елена Александровна

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