Якорнов Андрей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1999
Дочь: Якорнова Ирина Андреевна
Мать ребёнка: Якорнова (Емельянова) Елена Александровна
Рождение ребёнка
26.06.1999
Дочь: Якорнова Ирина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.09.2001
Дочь: Якорнова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Якорнова (Емельянова) Елена Александровна
Бракосочетание
30.01.2015
Верхний Тагил, Верхний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.03.2015
Мать ребёнка: Якорнова (Емельянова) Елена Александровна