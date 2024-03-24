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Коренев Иван Тимофеев

Место рождения

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Коренев Тимофей Осипов

Мать: не указана

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Коренева Арина Иванова

Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Коренев Михайло Иванов

Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Коренева Марья Иванова

Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина

Рождение ребёнка
1845

Сын: Коренев Евгений Иванов

Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Коренев Алексей Иванов

Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Коренев Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Коренева Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Коренева Марья Иванова

Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина

Капцево, Ильинский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коренева Наталья Козмина

Смерть
Неизвестно
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