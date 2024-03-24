Коренев Иван Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Коренев Тимофей Осипов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Коренева Арина Иванова
Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Коренева Марья Иванова
Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Коренева Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Коренева Марья Иванова
Мать ребёнка: Коренева Наталья Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коренева Наталья Козмина
Смерть
Неизвестно