Пахомова Марфа Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 9 поз. - 25
Рождение ребёнка
20.02.1901
Отец ребёнка: Пахомов Иван Никифорович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 25 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Иван Никифоров и законная жена Марфа Иль... Показать все
Смерть
Неизвестно