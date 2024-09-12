Пахомова Марфа Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пахомова Марфа Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕД
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пахомов Иван Никифорович

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 9 поз. - 25
Рождение ребёнка
20.02.1901

Сын: Пахомов Петр Иванович

Отец ребёнка: Пахомов Иван Никифорович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 9_20.02.1901_крещение-20.02.1901 пол_М_ запись - 25 род. Петр в село Брусенцево у крестьянин Пахомов Иван Никифоров и законная жена Марфа Иль... Показать все
Смерть
Неизвестно

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