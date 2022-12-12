Воробьев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1988

Сын: Воробьев Сергей

Мать ребёнка: Воробьева Вера

Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Петр

Мать ребёнка: Воробьева Вера

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