Воробьев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1988
Сын: Воробьев Сергей
Мать ребёнка: Воробьева Вера
Белоярск, Приуральский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Петр
Мать ребёнка: Воробьева Вера