Бедрина Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1902
Дата смерти18.02.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.09.1931
Дочь: Шехурина Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Шехурин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
12.10.1937
Дочь: Шехурина Нина Ивановна
Отец ребёнка: Шехурин Иван Васильевич
Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.02.1986