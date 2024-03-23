Бедрина Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бедрина Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1902

Дата смерти

18.02.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1931

Дочь: Шехурина Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Шехурин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
12.10.1937

Дочь: Шехурина Нина Ивановна

Отец ребёнка: Шехурин Иван Васильевич

Пинега, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
18.02.1986
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