Роман Алексеев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Алексей
Бракосочетание
1845
Жена: Агрипина Арсеньева
Информация: Фонд Казанской консистории в исповедных ведомостях д. Служилая Шентала, Чистопольского уезда, Казанской губернии за 1845 г. (основание Ф7, оп.82, лл. 1584-1585)
Рождение ребёнка
15.06.1856 ст.
Сын: Мефодiй Романовъ
Мать ребёнка: Агрипина Арсеньева
Родился в Казанской губернии, Чистопольского уезда, д. каз. Служилая Шентала (Г-на Лебедева), при рч. Шенталке. Крестьянин.
Бракосочетание
27.10.1874
Жена: Евдокия Захарова
Смерть
Неизвестно