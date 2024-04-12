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Роман Алексеев

Место рождения

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1818 г.р.
1857 г.р.

Дети

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Алексей

Мать: не указана

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1845

Жена: Агрипина Арсеньева

Информация: Фонд Казанской консистории в исповедных ведомостях д. Служилая Шентала, Чистопольского уезда, Казанской губернии за 1845 г. (основание Ф7, оп.82, лл. 1584-1585)
Рождение ребёнка
15.06.1856 ст.

Сын: Мефодiй Романовъ

Мать ребёнка: Агрипина Арсеньева

Служилая Шентала, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родился в Казанской губернии, Чистопольского уезда, д. каз. Служилая Шентала (Г-на Лебедева), при рч. Шенталке. Крестьянин.
Бракосочетание
27.10.1874

Жена: Евдокия Захарова

Смерть
Неизвестно
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