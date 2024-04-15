Чубарова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чубарова Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.

Дочь: Ксения Георгиевна

Отец ребёнка: Чубаров Георгий Михайлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемник
29.09.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Васильевич Петров
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чубаров Георгий Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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