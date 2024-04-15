Чубарова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1897 ст.
Дочь: Ксения Георгиевна
Отец ребёнка: Чубаров Георгий Михайлович
Восприемник
29.09.1906 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Васильевич Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно