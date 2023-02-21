Игнатов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Игнатова Мария Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Игнатова Мария Михайловна

Смерть
1991
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