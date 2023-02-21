Игнатов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Игнатова Мария Михайловна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991