(Шевердина) Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1862
Сын: Шевердин Александр Иосифович
Отец ребёнка: Шевердин Иосиф Тарасович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шевердин Никита Иосифович
Отец ребёнка: Шевердин Иосиф Тарасович
Смерть
Неизвестно