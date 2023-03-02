(Шевердина) Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шевердина) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1862

Сын: Шевердин Александр Иосифович

Отец ребёнка: Шевердин Иосиф Тарасович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Шевердин Никита Иосифович

Отец ребёнка: Шевердин Иосиф Тарасович

Смерть
Неизвестно
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