Ушаков Семён Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения01.09.1874 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Хатунцева (Ушакова) Анастасия Семёновна
Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
22.01.1899
Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
16.10.1902
Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
06.08.1914
Дочь: Ушакова Мария Семёновна
Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
24.06.1918
Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна
Смерть
Неизвестно