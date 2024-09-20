Ушаков Семён Тимофеевич 01.09.1874 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиУшаков Семён Тимофеевич

Ушаков Семён Тимофеевич

Место рождения

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.09.1874 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1874 ст.

Отец: Ушаков Тимофей Матвеевич

Мать: Ушакова Евдокия Андреевна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Хатунцева (Ушакова) Анастасия Семёновна

Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
22.01.1899

Сын: Ушаков Тимофей Семёнович

Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.10.1902

Сын: Ушаков Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.08.1914

Дочь: Ушакова Мария Семёновна

Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.06.1918

Сын: Ушаков Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Ушакова (Куркина) Евдокия Алексеевна

Владимировка, Енотаевский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.