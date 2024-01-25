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Вендур Галина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955

Отец: Соснин Александр Васильевич

Мать: Соснина Матрена Павловна

Рождение ребёнка
31.10.1980

Дочь: Вендур- Клюева Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Вендур Виктор Вридрихович

Рождение ребёнка
18.12.1988

Сын: Вендур Роман Викторович

Отец ребёнка: Вендур Виктор Вридрихович

Рождение ребёнка
18.12.1988

Сын: Вендур Роман Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вендур Инна Викторовна

Отец ребёнка: Вендур Виктор Вридрихович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вендур Виктор Фридрохович

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