Вендур Галина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1955
Рождение ребёнка
31.10.1980
Дочь: Вендур- Клюева Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Вендур Виктор Вридрихович
Рождение ребёнка
18.12.1988
Отец ребёнка: Вендур Виктор Вридрихович
Рождение ребёнка
18.12.1988
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вендур Инна Викторовна
Отец ребёнка: Вендур Виктор Вридрихович
Бракосочетание
Неизвестно