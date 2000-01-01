Большакова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1986

Сын: Большаков Игорь Сергеевич

Отец ребёнка: Большаков Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большаков Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Большаков Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Большаков Сергей Николаевич

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