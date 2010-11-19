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Головина Арина Алексеевна
Головина Арина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.11.2010
Пол
Женский
Отец
Головин Алексей Александрович
1975 г.р.
Мать
Головина Надежда Александровна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.2010
Отец:
Головин Алексей Александрович
Мать:
Головина Надежда Александровна
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