Белов Александр Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Александр Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

26.02.1939

Дата смерти

26.01.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1968 по 2003
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 2003 по 2006
Брюссель
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
26.01.2006
Брюссель
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