Белов Александр Константинович
Место рождения
Дата рождения26.02.1939
Дата смерти26.01.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1968 по 2003
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
С 2003 по 2006
Брюссель
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
26.01.2006
Брюссель