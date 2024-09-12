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Ушакова Ирина Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Сын: Ушаков Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Ушаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Ушаков Федор Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Ушаков Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно

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