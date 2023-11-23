Ширяева Анна Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ширяев Петр Иоаннов
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов
Ширяев Константин Петрович (ок. 1865 — 1909) Родился в семье священника села Вокшер Романов-Борисоглебского уезда Петра Ширяева. Священник Петропавловской церкви села Большого Угличского уезда. С 14 д... Показать все
Рождение ребёнка
1869
Сын: Ширяев Илья Петров
Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Ширяева) Александра Петрова
Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов
Рождение ребёнка
1875
Сын: Ширяев Иван Петров
Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов
Смерть
1905