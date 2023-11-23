Ширяева Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширяева Анна Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

1905

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширяев Петр Иоаннов

Рождение ребёнка
1865

Сын: Ширяев Константин Петров

Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов

Ширяев Константин Петрович (ок. 1865 — 1909) Родился в семье священника села Вокшер Романов-Борисоглебского уезда Петра Ширяева. Священник Петропавловской церкви села Большого Угличского уезда. С 14 д... Показать все
Рождение ребёнка
1869

Сын: Ширяев Илья Петров

Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Ширяева) Александра Петрова

Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов

Рождение ребёнка
1875

Сын: Ширяев Иван Петров

Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Ширяев Александр Петров

Отец ребёнка: Ширяев Петр Иоаннов

Смерть
1905

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