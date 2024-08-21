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Шуваева Марфа

Место рождения

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шуваев Малофей Данилович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Шуваев Александр Малофеевич

Отец ребёнка: Шуваев Малофей Данилович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Шуваева Прасковья Малофеевна

Отец ребёнка: Шуваев Малофей Данилович

Ольховец, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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