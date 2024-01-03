Панченко Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панченко Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панченко (Штанько) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Павел
Мать ребёнка: Панченко (Штанько) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Панченко (Штанько) Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панченко (Штанько) Вера
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно