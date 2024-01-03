Панченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панченко Иван

Место рождения

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панченко Андрей

Мать: Панченко (Акимова) Александра

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко (Штанько) Вера

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Павел

Мать ребёнка: Панченко (Штанько) Вера

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Панченко (Штанько) Вера

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панченко (Штанько) Вера

Смерть
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Похороны
Неизвестно
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

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