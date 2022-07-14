Смышляев Евгений Аркадьевич
мужской, родился 03.04.1972
ОтецСмышляев Аркадий Иванович10.10.1948 г.р.
МатьСмышляева (Кошкина) Валентина Васильевна04.02.1951 г.р.
Дети
(Смышляева) Наталья Евгеньевна1990 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1972
Рождение ребёнка
1990
Дочь: (Смышляева) Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Смышляева (Шаруда) Елена
Рождение ребёнка
1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смышляева (Шаруда) Елена