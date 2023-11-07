Гусева (Ветошкина) Эмилия Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1948
Отец: Гипнер Адольф Адольфович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1969
Отец ребёнка: Гусев Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Туркина Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Туркин Александр Вячеславович
Бракосочетание
Неизвестно