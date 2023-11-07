Гусева (Ветошкина) Эмилия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Ветошкина) Эмилия Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.1948

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1948

Отец: Гипнер Адольф Адольфович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.02.1969

Сын: Гусев Андрей Борисович

Отец ребёнка: Гусев Борис Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туркина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Туркин Александр Вячеславович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туркин Александр Вячеславович

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